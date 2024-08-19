В России создали замену импортному препарату от рака лёгких

Учёные Института биофизики будущего МФТИ разработали новый препарат для таргетного лечения рака лёгких, используя ингибиторы KRAS. Как сообщили в МФТИ, лекарство должно пройти испытания in vitro до конца 2024 года, после чего начнутся доклинические и клинические исследования. Препарат нацелен на уничтожение раковых клеток, при этом минимально воздействуя на здоровые ткани.

Антон Алашеев, заведующий лабораторией доклинических исследований, отметил, что разработка таких инновационных лекарств — важная часть развития российской фарминдустрии. После введения санкций западные компании приостановили регистрацию новых препаратов для России, что подчёркивает актуальность отечественных разработок. По словам Алашеева, проект начался с изучения актуальных тенденций в мировой фарминдустрии, где особое внимание привлекают ингибиторы KRAS. Уже зарегистрированы два препарата на их основе: соторасиб и даграсиб.

Команда МФТИ создала «библиотеку соединений» и сейчас приступила к их синтезу для проверки активности. Кроме того, в институте запустили новый технологический участок по производству лекарственных форм. Алашеев добавил, что сейчас государство поддерживает локальных производителей, что делает разработку и производство лекарств более выгодными. В 2023 году был составлен список препаратов, разработанных физтеховцами, что подтверждает растущий интерес и спрос на локальный химический синтез.