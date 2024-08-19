В России создали замену импортному препарату от рака лёгких

В России создали замену импортному препарату от рака лёгкихЕго разработали сотрудники одного из подразделений МФТИ
Учёные Института биофизики будущего МФТИ разработали новый препарат для таргетного лечения рака лёгких, используя ингибиторы KRAS. Как сообщили в МФТИ, лекарство должно пройти испытания in vitro до конца 2024 года, после чего начнутся доклинические и клинические исследования. Препарат нацелен на уничтожение раковых клеток, при этом минимально воздействуя на здоровые ткани.
Антон Алашеев, заведующий лабораторией доклинических исследований, отметил, что разработка таких инновационных лекарств — важная часть развития российской фарминдустрии. После введения санкций западные компании приостановили регистрацию новых препаратов для России, что подчёркивает актуальность отечественных разработок. По словам Алашеева, проект начался с изучения актуальных тенденций в мировой фарминдустрии, где особое внимание привлекают ингибиторы KRAS. Уже зарегистрированы два препарата на их основе: соторасиб и даграсиб.
Команда МФТИ создала «библиотеку соединений» и сейчас приступила к их синтезу для проверки активности. Кроме того, в институте запустили новый технологический участок по производству лекарственных форм. Алашеев добавил, что сейчас государство поддерживает локальных производителей, что делает разработку и производство лекарств более выгодными. В 2023 году был составлен список препаратов, разработанных физтеховцами, что подтверждает растущий интерес и спрос на локальный химический синтез.