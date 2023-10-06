В России создали замену импортным компонентам краски

Российские учёные разработали специальную добавку, которую можно использовать в тонкослойных лаках и красках для защиты поверхностей от воздействия различных агрессивных факторов. Эта добавка не только улучшает защитные свойства покрытия, но также придаёт ему декоративные и структурные характеристики. Информация об этом появилась в пресс-релизе Северо-Западного центра трансфера технологий (СЗЦТТ).

Разработка данной добавки была проведена компанией «Оксилаб», которая является частью СЗЦТТ. Этот вид добавок способствует улучшению характеристик конечного продукта, таких как антистатичность, термическая стойкость, химическая устойчивость, сцепление и прочность. Важной особенностью созданной в России добавки является её способность обеспечивать равномерное распределение нановолокон в составе покрытия и придавать лакокрасочной композиции необходимую вязкость.

Это новое достижение, позволяет расширить ассортимент продуктов и сделать их более конкурентоспособными на рынке. Особенностью этой добавки является её независимость от импортных компонентов, что делает её более устойчивой к колебаниям курса валюты и зависимости от импорта. Это важный шаг в направлении замещения импортных материалов на отечественные, что способствует развитию российской химической промышленности. Компания «Оксилаб» ранее уже разработала аналогичные импортозаменяющие добавки для других видов покрытий, таких как эпоксидные полы и полиуретановые покрытия.