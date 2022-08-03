В России создали золотой электросамокат по цене Volkswagen Tiguan II

Но на этот раз российская компания решила пойти немного дальше и представила золотой электросамокат Thunderball. В основу девайса легла модель DUALTRON X2, произведённая корейской компанией Minimotors.

Технические характеристики транспортного средства впечатляют: оно способно разгоняться до 100 км/ч, при этом в пике мощность его моторов составляет 8300W. От одного заряда электросамокат может проехать до 150 км.