В России создали золотой электросамокат по цене Volkswagen Tiguan II

В России создали золотой электросамокат по цене Volkswagen Tiguan IIЗато iPhone 14 в подарок
Но на этот раз российская компания решила пойти немного дальше и представила золотой электросамокат Thunderball. В основу девайса легла модель DUALTRON X2, произведённая корейской компанией Minimotors.
Технические характеристики транспортного средства впечатляют: оно способно разгоняться до 100 км/ч, при этом в пике мощность его моторов составляет 8300W. От одного заряда электросамокат может проехать до 150 км.
При этом Thunderball может похвастаться тем, что многие элементы в нём выполнены из чистого 18-каратного золота. Создание одного экземпляра занимает у Caviar около двух месяцев.
Что же до стоимости новинки, то она оценена в 2 900 000 рублей. Примерно столько же Volkswagen просит за свой Tiguan II. Но, в отличие от автовладельцем, покупатели, сделавшие предзаказ на электросамокат, получат iPhone 14 в подарок.