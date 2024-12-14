В России создан искусственный нейрон для восстановления нейросети спинного мозга

Учёные Университета Лобачевского в Нижнем Новгороде создали биоподобный нейрон, использующий мемристоры для имитации работы нервных клеток. В вузе отметили, что это открытие приблизит разработку нейроинтерфейсов, способных восстанавливать повреждённые сети спинного мозга. Мемристоры, по сути, заменяют ионные каналы, передавая сигналы и воспроизводя динамику клеток мозга, что делает их энергоэффективными и быстрыми, сравнимыми с природными нейронами.

Исследователи объясняют, что мемристоры одновременно могут выступать как нейроны и синапсы, что открывает возможности для создания искусственных нейросетей. Иван Кипелкин из НИИ нейронаук ННГУ сообщил, что такие устройства способны ускорить регенерацию нервных тканей, обрабатывая сигналы мозга в реальном времени. Например, чипы с мемристорными нейронами смогут не только восстанавливать работу повреждённого спинного мозга, но и предсказывать эпилептические приступы, предотвращая всплески патологической активности.

Мемристорный нейрон основан на упрощённой математической модели, что делает его реализацию эффективной и доступной. По словам Кипелкина, качество используемых мемристоров соответствует уровню мировых лабораторий, а проверка моделей на практике ускоряет процесс разработки. Следующий этап работы учёных — создание нейросети из 28 таких нейронов на одном чипе, чтобы симулировать работу спинного мозга.