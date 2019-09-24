В России создан лазер, который может спасти Землю от астероидов

По словам специалистов, новая разработка базируется на концепции профессора Майкла Хэвена. Основываясь на лазерных установках данного типа, предполагается разработка масштабной системы защиты от астероидов, аналогов которой в мире на данный момент не существует.

”На основе подобных лазерных установок в перспективе возможно создание глобальных систем противоастероидной защиты, а также компактные и мощные источники когерентного излучения для применений в промышленности”, — сообщает источник. Более того, совокупность технологий предоставит возможность реализовать компактный лазер, который будет способен безостановочно излучать мощность в несколько мегаватт.