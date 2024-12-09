В России создан магнитный материал для электроники будущего

Российские учёные разработали новый магнитный материал на основе арсенида кадмия с добавлением хрома, который может стать основой для запоминающих устройств и передовой микроэлектроники. Об этом рассказали в Российском научном фонде. Алексей Риль из Института общей и неорганической химии РАН отметил, что исследование таких материалов важно для создания сенсоров, магнитной памяти и других устройств. По его словам, новые компоненты позволяют точнее подбирать составы для различных технологических нужд.

Материал относится к «полуметаллам Дирака», которые избирательно пропускают электроны. Эти свойства делают их перспективными для квантовых устройств, сенсоров и электронно-оптических систем. Учёные обнаружили, что кристаллы и тонкие плёнки арсенида кадмия с 1–6% хрома формируют микроструктуры, существенно влияющие на зарядоперенос. Это открытие важно для создания компонентов, использующих уникальные свойства таких материалов.

Кроме того, химики заметили, что хром создаёт микроскопические скопления металла внутри материала, что изменяет его физические и электронные характеристики. Эти свойства нужно учитывать при разработке электроники на базе полуметаллов Дирака. Исследователи уверены, что их открытие ускорит развитие новых технологий в области микроэлектроники и информатики.