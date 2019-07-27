В России создан строящий стены умный светофор

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех создал экспериментальный образец светофора, который проецирует на воздух лазерную «стену», предупреждающую водителей о приближении к пешеходному переходу на расстоянии до 200 метров.

Барьер включается автоматически или программно в условиях плохой видимости. Устройство призвано снизить количество ДТП на регулируемых пешеходных переходах.

Одна из ключевых особенностей светофора Visual Intelligent Control (VIC) – лазерный блок, проецирующий в воздух заградительный сигнал для водителей. Со стороны это выглядит как ряды параллельных линий, которые с расстояния от 100 до 200 метров предупреждают о местоположении дорожной «зебры». Сигнал хорошо виден в темноте и тумане.

Светофор VIC может быть оснащен различными дополнительными модулями. В их числе – устройство видеоаналитики с камерой, модуль метеостанции и экологический датчик параметров окружающей среды, точка доступа Wi-Fi, а также система оценки обледенения дорожного покрытия – за счет отражения посылаемых ИК-лучей от поверхности. Таким образом один объект сочетает сразу несколько элементов «умного города».

Экспериментальный образец устройства разработан центром промышленного дизайна Уральского оптико-механического завода имени Э.С. Яламова, входящего в холдинг «Швабе».