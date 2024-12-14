В России создана математическая модель изгиба металлов на производстве

Учёные Самарского университета разработали инновационную модель, которая позволяет точно предсказывать напряжения и деформации в процессе гибки материалов. Эта модель, основанная на математическом моделировании, была экспериментально проверена с использованием алюминиевого сплава и поможет улучшить процессы гибки листовых материалов, используемых в различных отраслях, например, в авиастроении. Результаты исследования были опубликованы в журнале Technologies.

По словам Александра Кузина, доцента кафедры обработки металлов давлением Самарского университета, разработка учитывает пластическую анизотропию и деформационное упрочнение материалов. Это позволяет производителям делать более точные прогнозы относительно того, как будут вести себя материалы в процессе гибки, а также оптимизировать параметры производства для разных марок металлов, что повысит эффективность и качество продукции.

Кроме того, учёные уверены, что их исследование может послужить основой для создания новых материалов с уникальными свойствами и даже снизить энергозатраты в производственном процессе. Александр Кузин отметил, что внедрение этой модели может привести к экономии до пяти миллионов рублей в год для крупных предприятий, а также поможет сократить вредные выбросы в атмосферу. В будущем исследователи планируют продолжить работу над оптимизацией процессов и использовать искусственный интеллект для дальнейшего улучшения моделей и интеграции их в современное промышленное оборудование.