В России создана онлайн-платформа для дизайнеров одежды

Разработчики из МФТИ представили инновационную цифровую платформу, которая значительно упростит процесс создания рекламных материалов для дизайнеров одежды. С помощью этой технологии, названной Redress, креаторы смогут генерировать виртуальные каталоги, а также создавать подиумы для цифровых моделей. Платформа ориентирована на решение актуальных проблем модной индустрии, таких как ускорение производства и снижение затрат.

По словам авторов проекта, включая студентку ФАКТ МФТИ Евгению Алексееву, использование цифровых инструментов позволяет сократить время на создание и представление одежды, устраняя необходимость в физических образцах. Это особенно важно для оптимизации съёмок — использование виртуальных моделей и подиумов помогает снизить расходы на традиционные фотосессии и привлечение моделей. Алексеева добавила, что такая технология может сделать модный бизнес более доступным, особенно для дизайнеров из удалённых регионов.

Для создания рекламных материалов на виртуальной платформе, дизайнеру нужно всего лишь загрузить цифровые лекала, которые затем система преобразует в 3D-модели одежды. Далее можно примерить различные наряды на цифровых моделях и разместить их на виртуальном подиуме с настройкой освещения. Как пояснили студенты ФАКТ МФТИ Максим Шевелькин и Егор Сливяк, добавление анимации и позы модели позволит создавать динамичные сцены, которые можно экспортировать в виде изображений или видео для использования в каталогах или онлайн-магазинах. Платформа будет доступна через веб-сайт, а в будущем разработчики планируют интегрировать её с популярными онлайн-магазинами и рекламными агентствами.