В России создана сенсорная станция для анализа роста растений

В Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова разработали интеллектуальную сенсорную станцию для точного земледелия. Система использует датчики интернета вещей, которые мониторят более 20 параметров, влияющих на рост растений и состояние почвы. По словам разработчиков, технология позволяет детально анализировать агрофизические показатели и фенотип растений, что помогает оптимизировать агротехнические процессы в режиме реального времени.

Станция учитывает множество факторов: состав почвы, влажность, температуру, интенсивность света, скорость ветра и даже уровень ультрафиолетового излучения. Она способна оценивать густоту стояния культур, высоту растений, точность посевов и всхожесть семян. В ходе тестирования системы на горохе сорта «Томас» датчики показали высокую эффективность в сборе и анализе данных, разделяя их на четыре ключевые группы — питание, свет, тепло и влага.

Технология помогает оптимизировать процессы полива, внесения удобрений и контроля за вегетацией растений. Разработчики отмечают, что система снижает издержки, повышает урожайность и ускоряет селекцию новых сортов. Кроме того, интеллектуальная станция адаптирует сельскохозяйственные работы к меняющимся климатическим условиям, что делает земледелие более устойчивым и технологичным.