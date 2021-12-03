В России созданы таблетки от тревоги после COVID-19

Разработкой таких таблеток занимались специалисты высокотехнологичного проекта Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро». Сами таблетки были названы «Авиандр».

Известно, что после перенесенного коронавируса люди часто сталкиваются с тревожными расстройствами. Так, например генерализованное тревожное расстройство проявляется в виде перманентного, нерационального беспокойства о рутинных вещах.

Во время испытаний выяснилось, что восемь недель употребления препарата «Авиандр» снижает общий балл по шкале тревоги Гамильтона более, чем в два раза.

“Мы разработали инновационную молекулу нового поколения (препарат "Авиандр"), которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты”, — поделилась медицинский директор проекта «Авинейро» Елена Якубова.