В России создают человекоподобного робота для выхода в открытый космос

Представители компании сообщили, что разрабатываться робот “Теледроид” будет создателями робота “Федора” - НПО "Андроидная техника". Будущий робот внешне будет напоминать торс человек без ног. Предполагается, что поместят его на манипуляторе, за счет чего он сможет передвигаться между модулями станции. По задумке, андроид будет повторять движения оператора в специальном костюме, который, в свою очередь, будет находится при этом на МКС или в Центре управления полетами.

”Целевая работа "Теледроид" в первую очередь направлена на отработку технологий (в том числе искусственного интеллекта) космической робототехники, необходимой для дальнейшего освоения космоса и планет”, — рассказали в госкорпорации.