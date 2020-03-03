Наука и технологии
Сегодня 13:25
В России создают сервис для уведомления водителей о свободных полосах
Он будет готов к 2022 году
По словам пресс-секретаря НП "ГЛОНАСС", официального представителя НТИ "Автонет" Ярослава Федосеева, в России создают сервис для уведомления водителей о свободных полосах. Сообщается, что данный сервис, который, к слову, будет готов уже к 2022 году, позволит повысить среднюю скорость движения на 15-20%.
Известно, что разработкой нового сервиса, работающего на базе платформы “Автодата”, занимаются специалисты НП "ГЛОНАСС".”Дорожные датчики и камеры фиксации будут передавать информацию в платформу "Автодата". В ней данные будут обогащены информацией с навигационных устройств. На выходе потребитель получит процентное соотношение загруженности ряда на 500 метров и 1 километр”, - поделился Федосеев.
Отмечается, что информацию о наличии свободных полос можно будет получить в мобильном приложении или же с помощью технологии V2X напрямую в автомобиль. Кроме того, не исключается и внедрение приложения в уже существующие навигационные программы.