В России создают сервис для уведомления водителей о свободных полосах

Известно, что разработкой нового сервиса, работающего на базе платформы “Автодата”, занимаются специалисты НП "ГЛОНАСС".”Дорожные датчики и камеры фиксации будут передавать информацию в платформу "Автодата". В ней данные будут обогащены информацией с навигационных устройств. На выходе потребитель получит процентное соотношение загруженности ряда на 500 метров и 1 километр”, - поделился Федосеев.

Отмечается, что информацию о наличии свободных полос можно будет получить в мобильном приложении или же с помощью технологии V2X напрямую в автомобиль. Кроме того, не исключается и внедрение приложения в уже существующие навигационные программы.