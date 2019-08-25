В России создают замену «кукурузникам»

В России создадут новый региональный самолет вместимостью девять-четырнадцать человек создадут в России на смену Ан-2 «Кукурузник». Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС «Байкал», разработанный Сибирским НИИ авиации на базе «Кукурузника». Его серийное производство должно было начаться в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

В Минпромторге сообщили: «ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет».

Решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.