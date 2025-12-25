В России спутниковый интернет начнет работать в пассажирских поездах уже с 2027 года

Об этом сообщил гендиректор Федеральной пассажирской компании Владимир Пястолов. Причем речь идет об использовании низкоорбитальной спутниковой группировки, которая позволит обеспечить стабильный доступ в интернет на всем протяжении маршрута, включая участки без покрытия сотовых сетей.

По словам Пястолова, первые технические решения уже готовы: для поездов изготовлены приемные терминалы, а сам 2027 год станет точкой старта проекта.

Инициатива реализуется в рамках соглашения между РЖД и аэрокосмической компанией Бюро 1440. В перспективе поезда ФПК планируется массово оснащать абонентскими терминалами, работающими с низкоорбитальными спутниками.

Проект должен решить одну из ключевых проблем пассажиров — отсутствие связи в удаленных регионах и на протяженных железнодорожных маршрутах.