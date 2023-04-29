В России сравнили американские планирующие бомбы JDAM с отечественными

В России сравнили американские планирующие бомбы JDAM с отечественнымиРазница — в цене производства
Военный эксперт Алексей Леонков назвал главное отличие российских планирующих бомб от аналогичных американских Joint Direct Attack Munition (JDAM).
По характеристикам это одинаковые бомбы. Разница в том, что у американских боеприпасов корректирующее устройство установлено на бомбе, а у российских — на самолёте. Работа российских бомб автоматизирована и потому боеприпасы «падают точно в то место, куда их направляют».
Из-за наличия корректирующего устройства на американской бомбе, такой боеприпас становится очень дорогим в производстве.
В отличие от американских JDAM, у наших «мозги» находятся не в бомбе, то есть американцы ставят корректирующее устройство на бомбу и вместе с ней оно погибает, это увеличивает боеприпас в цене раз в десять. А мы оставили бомбу ту же, но наше устройство устанавливается на самолёт.