В России сравнили отечественные тесты на коронавирус с иностранными

Так, по словам эксперта, как российские, так и иностранные тест-системы, созданные как для определения коронавирусной инфекции методом ПЦР, так и для определения антител, оказались достаточно схожими. По крайней мере, оба препарата ”показали себя довольно эффективными”.

Стоит отметить, что за последние два месяца на территории России было разработано и произведено около 30 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. Свежие данные по этому поводу еще 2 июня озвучил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках онлайн-конгресса “Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний”.