В России сравнили стратегические подлодки «Ясень» и «Борей»

По словам эксперта, подлодки проекта 885 «Ясень» являются одними из самых засекреченных на российском флоте. Они оснащены последними разработками и выполнены по уникальным технологиям. В «Ясенях» применена смешанная система конструкции, а корпус выполнен из маломагнитной стали.

В подлодках проекта 995 «Борей» доля технической новизны — не более 40%, поэтому они уступают «конкуренту» в возможностях.

Также Литовкин отметил, что в России впервые создали цифровой макет подводной лодки. В дальнейшем новая технология позволит сократить сроки проектирования и производства подлодок, а впоследствии — избежать дорогостоящих и трудозатратных переделок.