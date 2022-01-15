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В России сравнили стратегические подлодки «Ясень» и «Борей»«Борей» уступает «Ясеню»
Военный эксперт Дмитрий Литовкин сравнил две российский стратегические субмарины — «Ясень» и «Борей».
По словам эксперта, подлодки проекта 885 «Ясень» являются одними из самых засекреченных на российском флоте. Они оснащены последними разработками и выполнены по уникальным технологиям. В «Ясенях» применена смешанная система конструкции, а корпус выполнен из маломагнитной стали.
В подлодках проекта 995 «Борей» доля технической новизны — не более 40%, поэтому они уступают «конкуренту» в возможностях.
Также Литовкин отметил, что в России впервые создали цифровой макет подводной лодки. В дальнейшем новая технология позволит сократить сроки проектирования и производства подлодок, а впоследствии — избежать дорогостоящих и трудозатратных переделок.
Источник: ТАСС