В России сразу два беспилотника встали на защиту Калининграда

Соответствующее подразделение беспилотников примкнуло к 336-й отдельной бригаде морской пехоты Балтийского флота, сообщают Известия. Планируется, что оба устройства будут задействованы при наведении на цели береговых ракетных комплексов и артиллерии.

Стоит отметить, что «Элерон-3» имеет достаточно необычный способ запуска. Для этого используется пневматическая катапульта. При этом БПЛА без труда способен летать без перерыва до двух часов, а его скорость может достигать 100 км/ч. В свою очередь «Орлан-10» способен находиться в воздухе до 12 часов и летать со скоростью до 150 км/ч.