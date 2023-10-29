В России стали чаще покупать китайскую бытовую технику

Согласно исследованию банка «Русский стандарт,», с января по сентябрь 2023 года доля покупок россиянами китайской бытовой техники и электроники выросла до 43%, что является 48% приростом по сравнению с прошлым годом. Это делает китайские бренды наиболее популярными среди потребителей. Отечественные товары занимают второе место с 29% покупок, и европейская бытовая техника и электроника следуют на третьем месте с долей в 28%.

Сравнив с предыдущим годом, можно заметить, что китайские товары заметно увеличили свою популярность среди россиян, поднявшись со второй позиции на первую. Они опередили европейские бренды, которые ранее занимали третью строчку. Отчёт банка анализировал данные о покупках бытовой техники и электроники, включая гаджеты и бытовую технику, за три квартала 2023 и 2022 годов.