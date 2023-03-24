В России стало больше банкоматов

Банкоматов стало больше на 1,8 тысяч штук, причём активный рост зафиксирован в текущем квартале. К концу 2022 года общее число банкоматов по всей России составляло 173,5 тысячи штук.

Отмечается, что раньше количество банкоматов снижалось: в течение двух лет упав на 11%, или 22 тысячи единиц.

Рост числа новых банкоматов объясняется санкциями и уходом американских производителей этого оборудования из России. Американские компании NCR и Diebold Nixdorf ушли весной 2022 года, а порядка 60% банкоматов, работающих по всей России, были произведены ими. Сейчас банки отказываются от американского оборудования в пользу китайского и корейского. Одна из причин быстрой замены — необходимость в настройке работы банкоматов с новой 100-рублёвой банкнотой.