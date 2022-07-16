В России станет ещё больше телефонных мошенников

По данным специалистов Сбера, прямо сейчас они наблюдают восстановление подобного рода активности. При этом они прогнозируют, что по итогу уровень мошенничества достигнет и даже превзойдёт прошлые максимальные показатели.

Сообщается, что ещё в прошлом месяце злоумышленники ежедневно клиентам Сбера звонили до 50 тыс раз в день. Для сравнения, до 24 февраля речь шла о 100 тыс ежедневных звонках.

Эксперты также рассказали, что в последнее время немало случаев, когда мошенники пытаются выдать себя за сотрудников покидающей Россию IKEA. Они предлагают своим жертвам оформить покупки с «корпоративной» скидкой. Но как только люди пытаются оплатить заказ по присланной ссылке, данные их карт переходят в руки мошенников.