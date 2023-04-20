В России станет легальным использование пиратского софта, но с одним условием

В России станет легальным использование пиратского софта, но с одним условиемЭто должно быть ПО для компаний, российской замены которому пока не существует
Глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на годовом собрании ассоциации «Отечественный софт», сообщил о том, что до конца апреля должен быть согласован документ — указ или закон, — позволяющий легализовать в России использование цифровых продуктов ушедших компаний.
Речь идёт о том ПО, аналогов которого в России ещё нет, и для создания которого нужно время. Но это не легализация пиратства: российские компании на время пользования зарубежным софтом будут платить за него на спецсчета.
На определённых условиях мы всё равно вынуждены легализовать использование зарубежного софта на то время, которое нам необходимо для того, чтобы появились конкурентные российские аналоги и компании смогли на них перейти… Здесь нам тоже оставлять серую зону не удастся… Сейчас у нас уже согласованы основные условия. Мы надеемся, что соответствующий документ до конца апреля уже появится в публичном поле. Дальше он будет согласовываться, но уже будет путь понятный.