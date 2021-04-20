Наука и технологии
Сегодня в 09:01
В России старение МКС назвали «катастрофой»
И рассказали о планах построить свою станцию
Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал о том, что старение конструкции Международной космической станции (МКС) «приобретает катастрофический характер». По словам чиновника. Россия не может рисковать жизнью космонавтов в таких условиях.
По словам вице-премьера, России необходимо заняться строительством собственной космической станции. Она может быть высокоорбитальной, а значит находиться выше МКС, пишет ТАСС. При этом Борисова не перестаёт беспокоить и состояние международной станции.
Ситуация, которая сегодня связана со старением конструкции, железа, может привести к необратимым последствиям — до катастрофы. Это нельзя допускать.
Также чиновник заявил, что Россия обладает всеми возможностями для самостоятельного строительства отечественной станции. Но если партнёры проявят желание принять участие в проекте, то их с радостью пригласят.