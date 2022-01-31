В России стартовала бесплатная вакцинация несовершеннолетних от COVID-19

В качестве препарата используется «Спутник М». Сообщается, что записаться на прививку можно как онлайн, так и более традиционным способом — по телефону. На данный момент пройти через вакцинацию могут лишь жители Москвы — процедура организована в 13 центрах на базе детских поликлиник.

Стоит отметить, что по данным представителей оперштаба, в связи с распространением омикрон-штамма, всё чаще дети в Москве стали болеть коронавирусом. Вместе с тем выросло и число госпитализаций среди несовершеннолетних.

Напомним, что национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков 12-17 лет ещё 24 ноября 2021 года. В её основу легла та же платформа, что и в «Спутник V». «Спутник М» также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.