В России стартовала распродажа «Белая пятница» с дофевральскими ценами на ряд товаров

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), распродажа стартует уже сегодня, 2 июня, и продлится от пяти до десяти дней — в зависимости от ретейлера.

Сообщается, что в совместной акции, получившей одно общее название, участвуют «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, «Снежная королева», Holodilnik.ru, Shopping Live, «Утконос онлайн», Sokolov и т.д.