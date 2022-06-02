В России стартовала распродажа «Белая пятница» с дофевральскими ценами на ряд товаров

В России стартовала распродажа «Белая пятница» с дофевральскими ценами на ряд товаровПродлится она от пяти до десяти дней
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), распродажа стартует уже сегодня, 2 июня, и продлится от пяти до десяти дней — в зависимости от ретейлера.
Сообщается, что в совместной акции, получившей одно общее название, участвуют «М.Видео-Эльдорадо», Wildberries, «Снежная королева», Holodilnik.ru, Shopping Live, «Утконос онлайн», Sokolov и т.д.
Самое приятное в сегодняшней «Белой пятнице», что многие товары не только вернулись на уровень февральских цен, но выставляются даже ниже этого уровня — это замечательная возможность для покупателей приобрести необходимые вещи с большой экономией.
Отметим, что согласно имеющимся данным, «Белая пятница» должна стать ежегодным событием, по аналогии с американской «Чёрной пятницей». и UVI Jewellery («Ювелирочка»). Планируется, что акция станет ежегодной, а количество участников расширится.