В России стартовала разработка серийного оружия для подводной стрельбы

Наука и технологии
Сегодня в 13:30
В России стартовала разработка серийного оружия для подводной стрельбыУже с учётом подмеченных военными ошибок
Глава Центрального конструкторско-исследовательского бюро (ЦКИБ) СОО Александр Старостин принял участие в Международном военно-морском салоне. В рамках мероприятия, которое проводится в Санкт-Петербурге, он рассказал о последних успехах компании.
Так, оказалось, что в России уже началось производство автоматов АДС — этот тип вооружения будет задействован для подводной стрельбы. При этом никто не отрицает возможности его использования и на суше, пишет ТАСС.
Новые АДС — это двухсредное оружие, которое чаще всего используется боевыми пловцами. При этом первая, экспериментальная партия, была поставлена в войска ещё в 2019 году.
На основе полученной обратной связи, специалисты модернизировали оружие, улучшив, например, такой момент, как «удобство применения».