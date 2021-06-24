В России стартовала разработка серийного оружия для подводной стрельбы

Так, оказалось, что в России уже началось производство автоматов АДС — этот тип вооружения будет задействован для подводной стрельбы. При этом никто не отрицает возможности его использования и на суше, пишет ТАСС.

Новые АДС — это двухсредное оружие, которое чаще всего используется боевыми пловцами. При этом первая, экспериментальная партия, была поставлена в войска ещё в 2019 году.

На основе полученной обратной связи, специалисты модернизировали оружие, улучшив, например, такой момент, как «удобство применения».