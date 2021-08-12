В России стартовали испытания вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки

Наука и технологии
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В России стартовали испытания вакцины от COVID-19 со вкусом ряженкиЕсли всё пойдёт по плану, новый тип вакцины подойдёт и взрослым, и детям
Учёные из Санкт-Петербурга запустили тест нового типа вакцины от коронавируса. Речь идёт о препарате, основанном на молочнокислых бактериях, напоминающем по вкусу ряженку.
Созданием новинки занимаются специалисты Института экспериментальной медицины. Их съедобная вакцина не имеет аналогов в мире, пишет ТАСС.
При этом на сегодняшний день препарат испытывается на животных. В случае успеха, ожидается, что вакцина подойдёт как взрослым, так и детям. Уже сейчас разработчики заявляют об уверенности в безопасности своего продукта.
По словам экспертом, препарат будет действовать на организм «мягко». Правда, вакцинироваться таким методом придётся каждые полгода.
Ожидается, что финальный результат исследования учёные смогут предоставить уже в ноябре 2021 года. Следующим после этого этапом станут клинические испытания препарата.