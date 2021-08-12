В России стартовали испытания вакцины от COVID-19 со вкусом ряженки

Созданием новинки занимаются специалисты Института экспериментальной медицины. Их съедобная вакцина не имеет аналогов в мире, пишет ТАСС.

При этом на сегодняшний день препарат испытывается на животных. В случае успеха, ожидается, что вакцина подойдёт как взрослым, так и детям. Уже сейчас разработчики заявляют об уверенности в безопасности своего продукта.

По словам экспертом, препарат будет действовать на организм «мягко». Правда, вакцинироваться таким методом придётся каждые полгода.

Ожидается, что финальный результат исследования учёные смогут предоставить уже в ноябре 2021 года. Следующим после этого этапом станут клинические испытания препарата.