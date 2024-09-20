В России стартовали продажи флагманских часов Huawei Watch GT5 и GT5 Pro

Основные отличия устройств — до 14 дней работы без подзарядки, поддержка вызовов по Bluetooth и совместимость с iOS и Android. Часы Watch GT 5 Pro выполнены из титанового сплава, а базовые версии — из нержавеющей стали.

Устройства поддерживают систему мониторинга здоровья Huawei TruSense, а также имеют обновлённые циферблаты с виджетами и интеллектуальными функциями. Цена на Watch GT 5 начинается от 22 999 рублей, на Pro — от 29 999 рублей.

Также в продажу поступили Watch D2 с функцией суточного мониторинга артериального давления по цене от 34 999 рублей.

С 19 сентября при покупке GT 5 и Watch D2 покупатели получают наушники и смарт-часы в подарок.