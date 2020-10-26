В России стартовали продажи новых флагманских наушников и "умных" часов Huawei
Huawei FreeBuds Pro получили интеллектуальную динамическую систему шумоподавления, благодаря которой они ликвидируют звуки до 40 децибел. В то же время, для удобства предусмотрена опция усиления голоса, благодаря чему пользователи смогут услышать, к примеру, объявление о посадке на самолет. Время автономной работы при работе без шумоподавления составляет семь часов, а с зарядным чехлом - 30 часов. Имеется поддержка беспроводной зарядки. Россияне могут купить эти наушники за 14 990 рублей.
Huawei Watch GT 2 Pro оснащены круглым 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 х 454 пикселей. Благодаря гаджету пользователи могут принимать звонки, для чего предусмотрены встроенные динамики и микрофон. Помимо прочего они могут подсчитать среднюю скорость пользователя, пройденное расстояние, анализировать уровень пульса, а также степень насыщения крови кислородом и прочее. Стоимость новинки в классическом стиле с кожаным ремешком составляет 22 990 рублей, тогда как в полимерном браслете - 19 990 рублей.