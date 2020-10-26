В России стартовали продажи новых флагманских наушников и "умных" часов Huawei

Huawei FreeBuds Pro получили интеллектуальную динамическую систему шумоподавления, благодаря которой они ликвидируют звуки до 40 децибел. В то же время, для удобства предусмотрена опция усиления голоса, благодаря чему пользователи смогут услышать, к примеру, объявление о посадке на самолет. Время автономной работы при работе без шумоподавления составляет семь часов, а с зарядным чехлом - 30 часов. Имеется поддержка беспроводной зарядки. Россияне могут купить эти наушники за 14 990 рублей.