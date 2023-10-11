В России стартовали продажи новых «неубиваемых» часов Apple Watch Ultra 2

Девайс можно купить по цене в 124 999 рублей. Для тех, кто решит воспользоваться акционным предложением, предусмотрена возможность приобрести новинку в рассрочку. При оплате наличными покупатели могут рассчитывать на скидку в 15 000 рублей.

Основное нововведение Apple Watch Ultra 2 — это их обновлённый дисплей. Он стал значительно ярче, достигая показателя в 3000 кд/м2, что на целых 50% превосходит предыдущую модель.

Несмотря на улучшенные характеристики экрана, автономность часов осталась на высоком уровне: устройство может функционировать до 36 часов в стандартном режиме и до 72 часов при включённом режиме энергосбережения.

Для тех пользователей, кто рассматривает возможность покупки новинки, рекомендуется уточнить наличие и условия доставки на официальном сайте DNS. Всё дело в том, что данные могут варьироваться в зависимости от региона.