В России стартовали продажи отечественного планшета Kvadra_T

Российская компания Yadro, часть «ИКС Холдинг», выпустила на рынок новый планшет Kvadra_T с обновлённой операционной системой kvadraOS. Продажи стартовали на платформе kvadra.tech, предлагая планшет с различными характеристиками, включая поддержку LTE и Wi-Fi.

В новой версии kvadraOS появились дополнительные функции и сервисы, улучшена работа камеры, и расширены возможности системы в целом. Команда разработчиков из Yadro продолжает работать над улучшениями, прислушиваясь к обратной связи пользователей через проект «Лаборатория идей».

Цена на планшет Kvadra_T составляет около 42 тыс. рублей, что выше аналогичных устройств других брендов. Эксперты отмечают, что хотя это высокая цена, она объясняется малым тиражом производства и требованиями безопасности для государственных структур и предприятий.