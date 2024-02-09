В России стартовало производство электроники на новом заводе под Москвой

ИТ-холдинг Fplus запустил мощное производство электроники в Подмосковье. Ежегодно на новой площадке будет производиться до 500 тыс устройств, включая ноутбуки, серверы, принтеры, СХД, смартфоны и др.

Сообщается, что вложения в производство превысили 1 млрд рублей. При этом площадь предприятия составляет 25 тыс кв м.

Сейчас на новом заводе собирают ноутбуки, серверы и принтеры. В день предприятие выпускает до 1 тыс устройств. В перспективе Fplus планирует расширить номенклатуру: на сборку поставят планшеты, системы хранения данных, коммутаторы, моноблоки, смартфоны.

Новое предприятие рассчитано на поверхностный монтаж разработанных компанией плат, а также полный цикл сборки продукции, прошивку программного обеспечения, тестирование устройств, упаковку и комплектование заказов.