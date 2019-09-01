В России стартовало производство мощнейших ракетных двигателей

Входящий в состав Роскосмоса Энергомаш начал производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на техзадание к закупке Энергомаша.

Двигатели РД-171МВ планируется использовать в первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» и сверхтяжёлом «Енисее».

Закупка оформлена на сортовой прокат литейных сталей и сплавов РД-171. Материалы предназначены для основного производства для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс». На это планируется потратить около 19,5 миллиона рублей.

Лётные испытания ракеты с таким двигателем запланированы на 2021 год. Первый пуск «Союза-5» с РД-171МВ могут провести в ноябре 2022 года.