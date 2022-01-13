В России стратегические объекты начнут охранять «умные» роботы-пулемёты

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В России стратегические объекты начнут охранять «умные» роботы-пулемётыНо открывать огнь будет человек
Российские военные стратегические объекты будут охранять «умные» роботы-пулемёты. Роботов оснастят радиолокаторами и оптико-электронными системами.
Робот-пулемёт сможет определять противника и оповещать об опасности оператора, последний и будет принимать решение о необходимости открытия огня.
«Например, в Южной Корее вооружённые пулемётом подобные системы используются для охраны границы. На них установлены громкоговорящие устройства, с помощью которых можно предупредить нарушителя о том, что он совершает противоправные действия», — прокомментировал ситуацию военный эксперт Вадим Козюлин.
Источник: Известия