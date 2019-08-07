В России стремительно дорожают лекарства для лечения болезней сердца

”В июле продолжился рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, йод стал дороже на 3,1%, „Кетопрофен“, „Лоратадин“, „Корвалол“, „Валидол“, вата — на 1–1,4%”, — отмечает Росстат.

За последние девять месяцев “Валидол” вырос в цене на 57,4%: в июне этого года цены на лекарство выросли минимум на 1,9%, в мае на 2,1%, в апреле на 2,9%, в марте на 3,6%, в феврале на 5,8%, в январе на 10,5%, а в декабре и ноябре прошлого года на 15,2% и 15,4% соответственно. Напомним, что в июле 2019 года такие средства, как настойка пустырника, “Валокордин”, “Ренни”, а также аппараты для измерения артериального давления подорожали в среднем на 0,5–0,9%, в то время как “Эссенциале форте Н” подешевел на 0,5%, а “Левомеколь” на 0,9%.