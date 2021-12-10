В России Су-34 объединят в новые военные подразделения

Сообщается, что в авиаполках появятся новые эскадрильи с модернизированными Су-34 НВО. Это та самая модель, которая получила новые подвесные разведывательные контейнеры — самолёт способен использовать оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный варианты.

Благодаря новому оборудованию, Су-34 НВО способен обнаруживать наземные, морские и воздушные цели с ещё большего расстояния.

По мнению эксперта, бывшего командующего 4-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) РФ Валерия Горбенко, дополнительная эскадрилья расширит возможности авиаполков, сделав их самостоятельными тактическими единицами.

Напомним, что ранее, в апреле 2021 года, стало известно о разработке новейших универсальных контейнеров разведки (УКР) для Су-34.