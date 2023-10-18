В России суд официально признал дочернюю компанию Google банкротом

Google обратилась в российский суд в мае 2022 года для начала процедуры банкротства. Счета российского подразделения были арестованы, в силу чего работа офиса стала невозможна. В сентябре 2022 года суд официально начал процедуру банкротства.

На данный момент долг OOO «Гугл» — 53,6 млрд рублей.