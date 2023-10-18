В России суд официально признал дочернюю компанию Google банкротом

18:13, 18 октября 2023
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В России суд официально признал дочернюю компанию Google банкротомПроцедура была начата в 2022 году
Арбитражный суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» компании Google — ООО «Гугл».
Google обратилась в российский суд в мае 2022 года для начала процедуры банкротства. Счета российского подразделения были арестованы, в силу чего работа офиса стала невозможна. В сентябре 2022 года суд официально начал процедуру банкротства.
На данный момент долг OOO «Гугл» — 53,6 млрд рублей.