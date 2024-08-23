В России суд оштрафовал Google за нарушение закона о самоконтроле

На этот раз Google не удалила публикации о распитии алкоголя и табакокурении, что запрещено российскими законами. Сумма штрафа составила 3,5 млн рублей.

«Признать виновным Google LLC в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — сказано в постановлении суда.