В России суд оштрафовал Google за нарушение закона о самоконтроле

Опубликовано 23 августа 2024, 17:00
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В России суд оштрафовал Google за нарушение закона о самоконтролеШтраф составил 3,5 млн рублей
Таганский суд Москвы вновь оштрафовал Google за нарушение положений закона о самоконтроле — обязанности компаний самим удалять противоправную информацию.
На этот раз Google не удалила публикации о распитии алкоголя и табакокурении, что запрещено российскими законами. Сумма штрафа составила 3,5 млн рублей.
«Признать виновным Google LLC в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и (или) принятию мер по ограничению доступа к информации), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3,5 млн рублей», — сказано в постановлении суда.