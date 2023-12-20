В России суд оштрафовал сервис бронирования отелей за отказ в локализации данных

Это второй штраф; первый, на 1 млн рублей, компания получила летом 2022 года. Сервис снова признали виновным в совершении административного правонарушения в соответствии с ч.9 ст. 13.11 КоАП.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №374 Таганского района города Москвы, исполняющего обязанности мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы по делу № 5-1373/2023 об административном правонарушении, предусмотренном ч.9 ст. 13.11 КоАП РФ в отношении организации Hotels.com, L.P.- Hotels.com, L.P. признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.9 ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 000 000 руб. 00 коп.», — сказано в сообщении официального Telegram-канала московских судов общей юрисдикции.