В России суд передал дело Google приставам за неуплату назначенного штрафа

В феврале 2022 года ФАС возбудила дело и начала разбирательство в отношении YouTube по части доминирующего положения на рынке видеохостингов. В результате ведомство постановило, что формирование, приостановление, блокировка аккаунтов и обращение контента пользователей на YouTube являются «непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». А компания злоупотребляет своим доминирующим положением.

После этого ФАС назначила Google оборотный штраф в размере более 2 млрд рублей. Впоследствии компания пыталась обжаловать это решение, но Девятый арбитражный апелляционный суд признал правоту ФАС.

Но Google не выплатила штраф, и во вторник, 27 июня 2023 года, по истечении 60 дней со дня постановления апелляционного суда, мировой суд Пресненского района Москвы наложил на Google штраф в двукратном размере от неоплаченной ранее суммы. Теперь компания обязана выплатить более 4 млрд рублей.