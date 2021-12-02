В России судебные заседания будут показывать на YouTube-трансляциях

В России судебные заседания будут показывать на YouTube-трансляцияхБудущее настало слишком быстро
По словам главы Совета судей РФ Виктор Момотов, они хотят в ближайшем будущем запустить собственный YouTube-канал. На нём, помимо роликов, планируется ведение онлайн-трансляций из залов заседаний.
Новые реалии жизни связаны с социальными сетями, формирующимися своими законами, правилами поведения, своей этикой, что заставляет идти в ногу со временем. Помимо подготовки традиционных пресс-релизов и официальных ответов на запросы необходимы активное сотрудничество с публичными страницами (блогами) в социальных сетях, создание собственных телеграмм-каналов, проведение прямых трансляций из залов судебных заседаний и демонстрация роликов на YouTube.
Через создание YouTube-канала судебная система сможет создать позитивный имидж, повысив тем самым доверие граждан России к правосудию. При этом видеосервис Google был выбран в качестве площадки в связи с популярностью ресурса в нашей стране.