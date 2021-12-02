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В России судебные заседания будут показывать на YouTube-трансляциях

Будущее настало слишком быстро
В сети появилась информация о необычной инициативе, которую планируют реализовать российские суды.
В России судебные заседания будут показывать на YouTube-трансляциях

По словам главы Совета судей РФ Виктор Момотов, они хотят в ближайшем будущем запустить собственный YouTube-канал. На нём, помимо роликов, планируется ведение онлайн-трансляций из залов заседаний.

Новые реалии жизни связаны с социальными сетями, формирующимися своими законами, правилами поведения, своей этикой, что заставляет идти в ногу со временем. Помимо подготовки традиционных пресс-релизов и официальных ответов на запросы необходимы активное сотрудничество с публичными страницами (блогами) в социальных сетях, создание собственных телеграмм-каналов, проведение прямых трансляций из залов судебных заседаний и демонстрация роликов на YouTube.

Виктор Момотов

Через создание YouTube-канала судебная система сможет создать позитивный имидж, повысив тем самым доверие граждан России к правосудию. При этом видеосервис Google был выбран в качестве площадки в связи с популярностью ресурса в нашей стране.

Источник: РИА Новости
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