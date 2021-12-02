В России судебные заседания будут показывать на YouTube-трансляциях

Новые реалии жизни связаны с социальными сетями, формирующимися своими законами, правилами поведения, своей этикой, что заставляет идти в ногу со временем. Помимо подготовки традиционных пресс-релизов и официальных ответов на запросы необходимы активное сотрудничество с публичными страницами (блогами) в социальных сетях, создание собственных телеграмм-каналов, проведение прямых трансляций из залов судебных заседаний и демонстрация роликов на YouTube.