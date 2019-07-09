В России судят журналиста за влияние на подсознание читателей

Административное правонарушение в тексте журналиста было найдено участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей нашел фрагмент, “воздействующий на подсознание людей”.

Ранее газета “Якутск вечерний” опубликовала статью о похищении и избиении программиста СВФУ. 2 июля в редакцию явился участковый уполномоченный Рушан Алимов, потребовавший от автора проехать с ним в отдел для дачи объяснений, на что получил отказ. “Полицейский не мог мотивировать свое требование. Вызывать журналиста повесткой майор Алимов напрочь отказывался. Тогда Романов отказался от дачи свидетельских объяснений. Это, в конце концов, право, а не обязанность гражданина”, — рассказал заместитель главного редактора еженедельника.

На следующий день полицейский вновь пришел в редакцию, только на этот раз он составил протокол об административном правонарушении по статье “Злоупотребление свободой информации”. “Полицейский посчитал, что фраза из статьи Романова: "это история про то, что каждый может попасть в жернова государственной машины. И про то, что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…" содержит скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние”,— заявляет заместитель главного редактора. В полиции отметили, что дело по статье «злоупотребление свободой информации» направлено для принятия решения в Якутский городской суд.