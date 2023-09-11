В России сымитировали влияние космоса на полёт метеорита

Российские учёные из Института геохимии и аналитической химии РАН, совместно с коллегами из Снежинска, провели уникальный эксперимент, чтобы понять больше о железном метеорите Чинге. Этот метеорит, который, вероятно, упал на Землю 15 тысяч лет назад, долгое время оставался загадкой. С помощью ударно-взрывного эксперимента, учёные смогли оценить степень ударных изменений, подвергнутых этому метеориту. Это помогло раскрыть интересные факты о его происхождении и истории.

Метеорит Чинге был найден в 1912 году в Туве, и с тех пор собрано более сотни его обломков. Редкие железные метеориты, такие как Чинге, могут дать ценные сведения о процессах, происходящих в нашей Солнечной системе. Учёные использовали ударную волну, чтобы воссоздать условия, подобные тем, что метеорит мог испытать в космосе. Этот эксперимент позволил им сделать несколько интересных выводов.

Во-первых, они обнаружили, что метеорит Чинге потерял свою магнитную память, что может быть связано с его магнито-мягкой структурой.

Во-вторых, учёные впервые создали искусственные полосы скольжения в структуре железного метеорита, которые ранее наблюдались только в природных образцах. Это дало им понимание давления, при котором такие полосы образуются.

В-третьих, они оценили температуру ударного метаморфизма Чинге и установили, что он не нагревался выше 550 градусов Цельсия.

Этот эксперимент дал новые знания о происхождении и истории метеоритов, а также позволил лучше понять процессы, происходящие в космосе и их влияние на небесные тела.