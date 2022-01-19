В России танкист-срочник оставил без света тысячи россиян

В результате произошедшего без света остались 4 тыс человек в шести посёлках Городищенского района. На данный момент сообщается, что вернуть электричество планируется до пятницы. Известно, что среди военнослужащих пострадавших нет — в качестве спасительного щита выступила броня танка.

Напомним, что ранее в январе, в связи с неблагоприятными погодными условиями, без электричества остались 180 тыс россиян в восьми регионах России. При этом уже 16 января появилась информация о восстановлении энергоснабжения в четырех южных регионах: Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области и в Ставропольском крае.