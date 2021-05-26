Наука и технологии
Сегодня в 15:03
В России телефонное мошенничество могут победить уже в 2021 году
Осталось договорится с операторами связи
Пожалуй, практически каждый житель России сталкивался с телефонными мошенниками. Зампред Сбера Станислав Кузнецов рассказал о том, что уже в этом году специалисты компании могут победить эту проблему.
Представитель финтех-компании заявил, что если всё будет сделано верно, то у Сбера будут все шансы добиться поставленной цели, пишет ТАСС. При этом работа должна проводиться на уровне мобильных операторов.
Достаточно договориться с компаниями, предоставляющими услуги сотовой связи, как количество мошеннических звонков практически моментально снизится примерно на 80%. Правда, Кузнецов пока что не уточнил, о каких именно мерах идёт речь. Но в качестве примера успешной борьбы он привёл победу над скиммингом.