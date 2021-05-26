В России телефонное мошенничество могут победить уже в 2021 году

Представитель финтех-компании заявил, что если всё будет сделано верно, то у Сбера будут все шансы добиться поставленной цели, пишет ТАСС. При этом работа должна проводиться на уровне мобильных операторов.

Достаточно договориться с компаниями, предоставляющими услуги сотовой связи, как количество мошеннических звонков практически моментально снизится примерно на 80%. Правда, Кузнецов пока что не уточнил, о каких именно мерах идёт речь. Но в качестве примера успешной борьбы он привёл победу над скиммингом.