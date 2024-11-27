В России Telegram получил новый штраф на 7 млн рублей

Штраф назначен в связи с неудалением Telegram запрещённой информации. Сумма взыскания — 7 млн рублей.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст.13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации)», — сказано в сообщении.