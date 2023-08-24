В России Telegram впервые оштрафовали за отказ в локализации данных

Согласно постановлению мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы Тимура Вахрамеева, Telegram назначен штраф в размере 50 тысяч рублей по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ. Основанием для судебного разбирательства стала жалоба в Роскомнадзор сотрудницы одной из федеральных служб в связи с тем, что в мессенджере, в одном из каналов, были размещены её персональные данные.

В итоге компанию признали нарушившей правила оборота персональной информации. Представители мессенджера в судебном заседании участия не принимали.