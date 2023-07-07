В России теперь можно купить квартиру, не выходя из дома

Сервис «Госключ» стал частью процесса покупки жилья на платформе «Домклик» от «Сбера». Теперь можно без походов в банк полностью онлайн и безопасно приобрести недвижимость у застройщика собственными средствами. Раньше клиентам требовалось хотя бы один раз посетить отделение банка, чтобы получить сертификат электронной подписи. Теперь с помощью приложения «Госключ» договоры долевого строительства могут быть подписаны удалённо.

Приложение «Госключ» разработано совместно с Минцифрой. Оно предоставляет возможность получить сертификат электронной подписи и подписывать юридически значимые документы в электронном виде. Процесс выглядит так: после согласия покупателя и продавца на удалённую сделку, клиент получает СМС со ссылкой, где можно ознакомиться с подробной информацией о последующих шагах. Следуя инструкции, клиент устанавливает приложение, создаёт сертификат электронной подписи и подписывает необходимые документы.

Для получения сертификата электронной подписи в «Госключ» потребуется подтверждённая учётная запись на «Госуслугах», загранпаспорт нового образца с биометрией и смартфон с NFC-модулем или сданная в банке биометрия. Ключ электронной подписи создаётся, хранится и используется в приложении, и нет необходимости в USB-токенах или SMS-паролях.

В будущем «Госключ» также будет использоваться при покупке SIM-карт от «Сбермобайла» и при подписании договоров дистанционного банковского обслуживания в «Сбербанке онлайн», а также при заключении трудовых договоров на платформе «Пульс» от «Сбера». Использование стандартных банковских решений делает подключение новых контрагентов простым и удобным.