В России тестируется оплата покупок при помощи фитнес-браслета Xiaomi Mi Band

Судя по имеющимся данным, период тестирования продлится с 27 февраля по 13 марта текущего года, при этом в качестве добровольцев могут выступить лишь жители Москвы и Санкт-Петербурга. Проверка будет проходить по определенному плану: пользователи должны будут привязать/отвязать банковскую карту, оплатить покупку в магазинах, ресторанах, автобусах и прочих местах, не забывая при этом использовать и более привычные функции Mi Band, такие как отслеживание сердечного ритма, уведомления и прочее.

К сожалению, по всей видимости группа тестировщиков уже была набрана, так как форма для подачи заявок благополучно закрыта. Но учитывая, что компания предпринимает столь решительные действия касательно тестирования новой функции, то вполне вероятно, что ее официальный запуск состоится уже в самое ближайшее время.